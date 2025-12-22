Eglise de l’Unification : l’accord du Minjoo accélère le projet de procureur spécial

Photo : YONHAP News

Le Minjoo a annoncé, ce matin, accepter le projet de procureur spécial dans l'affaire de l’Eglise de l’Unification, proposé conjointement par le Parti du pouvoir du peuple (PPP) et le Parti de la réforme. Alors que la majorité et l’opposition se disent désormais favorables à ce dispositif, dont l’enquête viserait l’ensemble des partis, le Minjoo a appelé le PPP à lever son filibuster.La principale force de l’opposition a salué ce revirement et a réclamé l’ouverture immédiate de discussions. Elle a également demandé la mise en place d’une enquête sur les soupçons de pressions liées au renoncement à l’appel dans l’affaire Daejang-dong, ainsi que le report de l’examen de la loi sur la création de chambres judiciaires spécialisées liées à la loi martiale imposée par Yoon Suk Yeol.De son côté, le mouvement de centre-gauche a maintenu l’examen du texte en séance, après une modification de dernière minute. Pour répondre aux critiques d’inconstitutionnalité, il a choisi de confier au conseil des juges, et non plus à un comité de recommandation, la constitution de cette formation spécialisée. Le camp conservateur a toutefois dénoncé une loi qu’il juge toujours inconstitutionnelle et destructrice pour le système judiciaire, et a répondu par une obstruction parlementaire.