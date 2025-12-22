Le couple Yoon sera présenté ensemble devant la justice cette semaine

Photo : YONHAP News

Selon des informations judiciaires, l’équipe du procureur spécial Min Joong-ki prévoit d’engager, d’ici la fin de la semaine, des poursuites conjointes contre l’ancien couple présidentiel.Les enquêteurs lui reprochent d’avoir reçu gratuitement, de la part de Myung Tae-gyun, des résultats de sondages d’opinion d’une valeur estimée à 270 millions de wons. Déjà renvoyée en procès pour ces faits, Kim Keon-hee ne sera pas poursuivie à nouveau sur ce volet, tandis que seul Yoon Suk Yeol devrait être inculpé.L’ancien chef de l’État est également soupçonné d’avoir accepté une peinture de l’artiste Lee Ufan, d’une valeur d’environ 140 millions de wons, en échange d’une intervention liée à une investiture électorale. Le couple est par ailleurs visé par des accusations de « trafic de fonctions », portant sur la réception de cadeaux de grande valeur, tels qu'un collier, une tortue en or et une montre, offerts en contrepartie de sollicitations liées à des nominations ou à des intérêts particuliers.Entendu le 20 décembre en tant que suspect, Yoon Suk Yeol a nié l’essentiel des faits. Kim Keon-hee avait, pour sa part, refusé de répondre lors de son audition, le 11 avril. Le procureur spécial estime toutefois disposer d’éléments matériels et de témoignages suffisants pour établir les charges et saisir la juridiction compétente.