Exportations : hausse de 6,8 % sur un an entre le 1er et le 20 décembre

Photo : YONHAP News

Selon les données publiées aujourd’hui par le Service des douanes (KCS), les exportations sud-coréennes se sont élevées à 43 milliards de dollars entre le 1er et le 20 décembre, en hausse de 6,8 % sur un an. Soit le niveau le plus élevé jamais enregistré sur les vint premiers jours d'un mois.A nombre de jours ouvrés comparable, les flux quotidiens ont progressé de 3,6 %, pour atteindre 2,61 milliards de dollars. Depuis le début de l’année et jusqu’au 20 décembre, le montant cumulé des ventes à l'étrangers s’élève à 683,146 milliards de dollars, soit un écart d’environ 700 millions avec le record annuel établi l’an dernier. Dans ces conditions, et au regard d’un rythme moyen quotidien avoisinant 2,6 milliards de dollars, le dépassement du seuil des 700 milliards apparaît désormais inévitable.Par produits, les expéditions de semi-conducteurs, principal moteur du commerce extérieur, ont bondi de 41,8 % depuis le début du mois de décembre, soutenant la progression globale. Celles d’équipements de télécommunications sans fil et de périphériques informatiques ont également augmenté, tandis que celles des voitures particulières et des produits pétroliers ont reculé.