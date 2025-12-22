Crimes au Cambodge : un « Korean Desk » libère un ressortissant sud-coréen

Photo : YONHAP News

L’Agence nationale de la police a annoncé hier que, le 18 décembre, un « Korean Desk » avait mené une opération conjointe avec la police cambodgienne près de la frontière vietnamienne. Un sud-Coréen, retenu dans un complexe criminel, a été secouru, tandis que 26 autres ont été interpellés.La police sud-coréenne a expliqué avoir identifié la situation de séquestration d’un ressortissant à la suite d’un signalement de disparition enregistré en Corée du Sud le 2 décembre. Quatre policiers affectés à cette unité ont alors été dépêchés au Cambodge. Avec l’appui d’une quarantaine de policiers locaux, les autorités ont bouclé le périmètre du bâtiment pour procéder à la libération de la victime.La police a indiqué qu’elle examinait les circonstances de l'arrivée des personnes arrêtées ainsi qu’une éventuelle implication dans des activités criminelles, tout en engageant des démarches en vue de leur rapatriement. Cette action de grande ampleur constitue la troisième intervention conjointe menée par les forces de l’ordre des deux pays depuis la création de la cellule spécialisée.Lee Jae Myung a salué l’opération dans un message publié hier sur les réseaux sociaux, se félicitant du sauvetage en toute sécurité d’un ressortissant et de l’interpellation de membres de réseaux criminels internationaux. Il a également adressé ses remerciements aux policiers pour l’accomplissement de leur mission dans des conditions difficiles à l’étranger.