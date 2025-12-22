Coupang : une action collective aux États-Unis pour violation présumée des obligations d’information

Photo : YONHAP News

Des actionnaires de Coupang Inc. ont déposé une action collective devant le tribunal fédéral du district nord de la Californie, visant la société, son président, Kim Beom-seok, ainsi que son directeur financier.Les plaignants reprochent au groupe de ne pas avoir respecté ses devoirs de transparence après la fuite de données d’une ampleur inédite en Corée du Sud. D’après le dossier déposé, 33,7 millions d'informations personnelles auraient été exposées, sans qu’une communication ne soit effectuée auprès des autorités de régulation financière dans le délai réglementaire de quatre jours ouvrés. Il est également avancé que l’entreprise n’a rendu public l’incident qu'un mois après, entraînant un préjudice financier.Coupang conteste toutefois ces accusations, soutenant que les données concernées ne relevaient pas des obligations d’information auprès de la Securities and Exchange Commission. Le groupe précise néanmoins avoir effectué une déclaration compte tenu de l’attention continue portée à l’affaire.La procédure est ouverte à tous les actionnaires ayant acquis des titres entre le 6 août et le 16 décembre 2025, laissant entrevoir une possible augmentation du nombre de participants à la plainte.