Séoul et Pékin envisagent de tenir un sommet début 2026

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen et son homologue chinois pourraient tenir un sommet au début de l’année prochaine. C’est ce qu’a indiqué le ministre sud-coréen des Affaires étrangères lors d’une interview accordée lundi à la chaîne Yonhap News TV.Cho Hyun a précisé que des consultations étaient en cours avec les autorités chinoises, ajoutant que les détails de la rencontre devraient être annoncés prochainement. Selon lui, ce sommet offrirait à Lee Jae Myung et Xi Jinping l’occasion d’échanger sur les moyens de renforcer la coopération stratégique afin de promouvoir la paix et la prospérité en Asie du Nord-Est. Séoul entendrait notamment solliciter Pékin pour faire revenir Pyongyang à la table des négociations. La question des structures métalliques chinoises installées en mer Jaune pourrait également être évoquée.Concernant le récent déplacement en Chine du premier vice-ministre des Affaires étrangères, Park Yoon-joo, pour un dialogue stratégique, Cho Hyun a indiqué que les discussions avaient porté sur les dossiers d’actualité ainsi que sur les projets de coopération avec la Corée du Nord proposés par le ministère de la Réunification.Le chef de la diplomatie a par ailleurs fait savoir que le gouvernement se coordonnait avec le Japon afin d’organiser une visite du chef de l'Etat dans l’archipel au début de l’année prochaine.S’exprimant sur la possibilité d’un dialogue entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, le ministre a estimé qu’une telle opportunité pourrait se présenter à l’occasion d’un prochain déplacement du président américain Donald Trump en Chine.Enfin, Cho Hyun a assuré que Séoul menait des consultations étroites avec Washington pour mettre en œuvre les résultats du sommet bilatéral tenu en octobre, notamment concernant le projet de sous-marins à propulsion nucléaire, l’augmentation du budget de la défense et la coopération dans la construction navale.