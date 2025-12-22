Pékin réaffirme son rôle constructif dans la question coréenne

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Chine ont tenu, jeudi dernier à Pékin, la 11e édition du dialogue stratégique de leurs vice-ministres des Affaires étrangères. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales ainsi que les enjeux régionaux et internationaux.A l’issue de la réunion, l’empire du Milieu a publié un communiqué de presse présentant seulement les propos tenus par les représentants des deux pays, sans mentionner la question des deux Corées. Or, lors d’un point presse hier, le porte-parole de sa diplomatie, Lin Jian, a rappelé que la Chine maintenait toujours la continuité et la stabilité de sa politique à l’égard de la péninsule. Il a ajouté qu’elle continuera à jouer un rôle constructif, à sa manière, pour défendre sa paix et sa stabilité, ainsi que pour le règlement politique de sa question.Cette réaffirmation de la position du géant asiatique envers ses deux voisins est consécutive à l'annonce, hier également, de concertations récentes menées par la Corée du Sud et la Russie, à Moscou, sur le nucléaire nord-coréen notamment. Une information toutefois démentie par le ministère russe des Affaires étrangères.Pékin avait autrefois plaidé à la fois pour la dénucléarisation de la péninsule et pour la conclusion d’un traité de paix Pyongyang-Washington, comme solution de la question de la péninsule. Mais il ne mentionne plus le désarmement nucléaire.