Le Parlement s’apprête à voter la création de chambres spécialisées liées à la loi martiale

Photo : KBS News

L’Assemblée nationale pourrait voter, ce mardi, la proposition de loi visant à créer des chambres judiciaires spécialisées dans les affaires liées à la proclamation de la loi martiale par Yoon Suk Yeol.Le texte, déposé par le Minjoo, le parti au pouvoir, a été inscrit à l’ordre du jour de la séance plénière lundi. Dès l’ouverture de son examen, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale formation de l’opposition, a toutefois entamé une obstruction parlementaire afin d’empêcher son adoption.La majorité ayant déposé une motion de clôture des débats lundi vers 11h40, le Parlement pourra approuver la fin de l’obstruction à la majorité des trois cinquièmes après un délai de 24 heures, soit aujourd'hui avant midi. La proposition de loi sera alors immédiatement soumise au vote.Le Minjoo se montre confiant quant à son adoption, fort des près de 190 sièges détenus par lui-même et ses partis alliés.L’examen de la loi révisée sur les réseaux d’information et de communication, connue aussi sous le nom de « loi contre la falsification et la manipulation de l’information », devrait ensuite s’ouvrir. Le PPP a déjà annoncé son intention de recourir de nouveau à l’obstruction parlementaire sur ce texte.