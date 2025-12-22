Lee Jae Myung conclut les séances de présentation des actions gouvernementales

Photo : YONHAP News

Le chef de l'Etat préside, aujourd’hui, à Busan la dernière séance de présentation des actions du gouvernement. Le ministère des Océans et de la Pêche ainsi que la Garde côtière doivent lui exposer leurs activités en cours et leurs projets pour l’année à venir.Le ministère devrait notamment rendre compte de son déménagement dans la deuxième plus grande ville du pays, récemment achevé, ainsi que de son projet de route maritime du Nord, destinée à relier les océans Atlantique et Pacifique. Pour rappel, son ministre, Chun Jae-soo, a récemment démissionné sur fond d’allégations de collusion avec l’Eglise de la Réunification.Lee Jae Myung avait commencé, le 11 décembre, à recevoir les rapports d’activité des ministères et des organismes placés sous leur tutelle. Toutes les séances ont été retransmises en direct pour la première fois dans l’histoire, à l’exception de certains dossiers diplomatiques et sécuritaires. Cette démarche est perçue comme sa volonté de renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques et de mieux prendre en compte les opinions des citoyens.