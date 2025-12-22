Séoul fixe ses quotas de main-d’œuvre étrangère non spécialisée pour 2026

Photo : KBS News

Le gouvernement a annoncé, lundi, les quotas de visas de travail non spécialisé pour 2026. Lors d’une réunion organisée par le Bureau de coordination politique (OPC), placé sous l’autorité du Premier ministre, l’exécutif a décidé de délivrer, l’année prochaine, des visas destinés à la main-d’œuvre peu qualifiée à 191 000 étrangers.Le visa E-9, qui concerne les travailleurs non spécialisés dans des secteurs comme la fabrication, la construction, l’agriculture ou la pêche, sera accordé à 80 000 personnes, soit 50 000 de moins que cette année. Cette révision à la baisse a été décidée en tenant compte des perspectives de la conjoncture économique et de l’évolution du marché de l’emploi.Le E-8 dédié aux étrangers recrutés pour répondre à des besoins saisonniers sera délivré à 109 000 individus, en hausse de 13 000 par rapport à 2025, afin de faire face à la pénurie de main-d’œuvre notamment dans les zones rurales.Enfin, le nombre de bénéficiaires du visa de travail dans l’industrie de la pêche, E-10, n’a pas été fixé, mais devrait se situer autour de 1 700, un niveau similaire à celui de cette année.A l’occasion de cette réunion, le ministre Yoon Chang-ryeol, qui dirige l’OPC, a exhorté les acteurs concernés à œuvrer à l’amélioration des conditions de travail des employés étrangers afin de ne tolérer aucun traitement injuste à leur égard et de mieux garantir le respect de leurs droits.