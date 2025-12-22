Séoul veut développer des moteurs de chasseurs de conception nationale

Photo : KBS News

L'Administration du programme d'acquisition de la défense (DAPA) a présenté, hier, un plan visant à développer des moteurs d’aviation de pointe en Corée du Sud. L’agence, chargée des marchés publics de la défense, en a fait état lors d’une nouvelle réunion de la Commission de coordination des politiques d’armement et de leur financement.C'est le premier projet national de recherche et développement des moteurs à turboréacteur d’au moins 16 000 livres de poussée, qui s’appliqueront aux systèmes d’armes d’aviation du futur, dont les chasseurs de prochaine génération.Afin de le mener, la DAPA, les industries concernées, les universités et les instituts de recherche travailleront main dans la main. Ils envisagent de mettre au point et construire d’abord un prototype, avec pour objectif ultime d’améliorer le rendement en carburant de 10 à 15 % par rapport au moteur du KF-21, le chasseur supersonique de conception nationale. A terme, les nouvelles machines doivent être installées sur les avions de combat avec pilote de prochaine génération et sur les drones géants. Le projet débutera en 2027 pour se terminer en 2040 pour un coût de 3 350 milliards de wons.La Commission a par ailleurs entériné un autre projet qui permettra de remplacer les satellites de reconnaissance de l’armée par ceux offrant des résolutions d’images plus fines et avec des durées de vie plus longues. Le programme s’étale sur huit ans à partir de 2027 avec un budget total de 1 800 milliards de wons. Une fois achevé, il permettra de mieux surveiller les activités militaires de la Corée du Nord.