Tourisme : plus de 18,7 millions d’étrangers attendus cette année en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme a indiqué, aujourd’hui, que le nombre de visiteurs internationaux devrait atteindre 18,7 millions cette année, dépassant le record de 2019, établi à 17,5 millions.La Chine demeure le premier pays d’origine des touristes. Les autorités ont estimé que les actions de promotion ciblant les femmes chinoises dans la vingtaine et la trentaine, considérées comme un segment clé de la consommation touristique, avaient porté leurs fruits.Par ailleurs, sous l’effet des actions de mise en valeur de la K-food et du baseball, les arrivées en provenance de Taïwan ont progressé de 27 % par rapport à l’an dernier, atteignant un sommet inédit. Le Japon affiche également une forte progression. L’intérêt des jeunes Japonaises pour la K-beauty devrait conduire à 3,61 millions d’entrées cette année, soit le chiffre le plus élevé depuis 2012.Dans ce contexte, le ministère a organisé ce matin, dans le hall des arrivées du terminal 2 de l’aéroport international d’Incheon, une cérémonie au cours de laquelle une écharpe en toile de hanbok a été remise au 18,5 millionième touriste étranger entré sur le territoire cette année.Dans l’après-midi, à l’occasion de la 52e Journée du tourisme, des distinctions gouvernementales seront attribuées à des acteurs du secteur dans un grand hôtel de Séoul.