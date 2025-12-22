Donald Trump annonce un partenariat avec Hanwha pour la construction de nouvelles frégates

Photo : YONHAP News

Donald Trump a déclaré, lundi heure locale, que de nouvelles frégates seraient construites en partenariat avec l’entreprise sud-coréenne Hanwha. Il a fait cette annonce lors d’une conférence de presse tenue dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, consacrée à la présentation du projet de la « Flotte d’or » de l’US Navy.Le président américain a indiqué que la Navy avait annoncé, la semaine dernière, son projet d’acquérir une toute nouvelle classe de frégates en collaboration avec Hanwha, qu’il a qualifiée d’« excellente entreprise ». Il a précisé que le groupe sud-coréen s’était récemment engagé à investir 5 milliards de dollars dans un chantier naval à Philadelphie. Sans en citer le nom, il faisait référence à Philly Shipyard, fondé en 1801 pour servir la Marine américaine et racheté par Hanwha en décembre 2024.Ces propos laissent entendre que le projet « Make American Shipbuilding Great Again » (MASGA) bénéficie déjà d’une dynamique favorable. Cette initiative de coopération Séoul-Washington, destinée à relancer la construction navale américaine, avait joué un rôle important dans les négociations tarifaires bilatérales.Par ailleurs, le plan de la nouvelle flotte de l’US Navy prévoit, dans un premier temps, la construction de deux navires de guerre de 30 000 à 40 000 tonnes, avant de porter leur nombre total à une vingtaine. Selon des observateurs, ce programme viserait à contrer la montée en puissance navale de la Chine dans la région indo-pacifique.