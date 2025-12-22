32 % des citoyens privilégient la « maturité démocratique » à la croissance économique

Photo : YONHAP News

Selon les résultats de l’« Enquête 2025 sur la conscience et les valeurs des sud-Coréens » dévoilés aujourd’hui par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la vision d’avenir la plus souhaitée pour le pays est celle d’une nation à la démocratie mature, citée par 31,9 % des répondants, devant l’option d’une prospérité économique, à 28,2 %.Depuis le lancement de l’étude en 1996, la priorité accordée à la richesse économique venait systématiquement en tête des réponses. Pour la première fois, la maturité démocratique est jugée plus importante. Par ailleurs, 46,9 % des citoyens estiment que le niveau de démocratie en Corée du Sud est élevé, soit plus de deux fois le pourcentage de ceux qui le jugent faible, à 21,8 %.S’agissant des défis à relever, les inégalités de revenus arrivent en tête avec 23,2 %, suivies de la création d’emplois à 22,9 %, puis des problèmes liés à l’immobilier et au logement à 13,2 %.L’enquête, conduite par le ministère et réalisée par KSTAT Research, s’est déroulée entre le 15 août et le 2 octobre. Elle a été menée auprès de 6 180 citoyens âgés de 13 à 79 ans et de 1 020 étrangers résidant en Corée du Sud, selon une méthode d’entretiens en face-à-face à domicile.