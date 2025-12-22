Lee Jae Myung promet un soutien total au transfert du ministère des Océans et de la Pêche à Busan

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré aujourd’hui, lors de la 55e réunion du Conseil des ministres tenue à Busan, que le transfert du ministère des Océans et de la Pêche vers la ville portuaire représenterait « un tournant majeur pour un développement territorial équilibré et pour le nouvel élan de la métropole ».Lee Jae Myung a assuré que le gouvernement apporterait un soutien total, financier et administratif, afin de lui permettre de s’affirmer comme un pôle économique, industriel et logistique majeur en Asie du Nord-Est. Il a précisé que cette ambition reposerait sur le renforcement des infrastructures portuaires, le développement de services à forte valeur ajoutée et le soutien à la croissance des industries locales, dans l’objectif de positionner la région du sud-est au cœur de l’ère de la route maritime arctique.Abordant la situation du ministère, le chef de l’État a indiqué que le poste de ministre était actuellement vacant et que le gouvernement cherchait, dans la mesure du possible, à recruter le futur titulaire au sein de la région de Busan.Par ailleurs, toujours dans la deuxième ville du pays, Lee Jae Myung préside la dernière séance de présentation des actions du gouvernement. Le ministère des Océans et de la Pêche ainsi que la Garde côtière lui exposent leurs activités en cours et leurs projets pour 2026.