Conflit Cambodge-Thaïlande : Séoul appelle à une résolution pacifique

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a appelé, hier, le Cambodge et la Thaïlande à résoudre par le dialogue les affrontements armés en cours le long de leur frontière commune. Elle a également accueilli favorablement la convocation d’une réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean), dont les deux belligérants sont membres, consacrée à la situation.Les combats, issus d’un différend frontalier hérité de l’époque coloniale française, se poursuivent depuis trois semaines après l’échec de pourparlers de cessez-le-feu. Les violences ont fait au moins 80 morts. Lundi, les chefs de la diplomatie de l’Asean ont convenu d’organiser des échanges entre responsables de la défense des deux pays afin de relancer la trêve.