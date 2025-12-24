Tokyo expose à Séoul sa position sur la situation géopolitique régionale

Photo : YONHAP News

Le ministre japonais des Affaires étrangères a déclaré avoir clairement exposé au conseiller présidentiel sud-coréen à la sécurité nationale la position de Tokyo concernant la situation géopolitique dans la région. Toshimitsu Motegi a tenu ces propos, mardi lors d’une conférence de presse, après une question cherchant à savoir si les tensions sino-japonaises avaient été évoquées à l’occasion de sa rencontre, la veille, avec Wi Sung-lac.Le chef de la diplomatie nippone s’est refusé à entrer dans les détails, indiquant qu’il s’agissait d’échanges d’ordre diplomatique. Il a néanmoins ajouté que la Corée du Sud et Japon avaient convenu de l’importance de faire progresser leurs relations, actuellement au beau fixe, vers l'avenir de manière stable, tout en s’engageant à maintenir une communication étroite entre leurs gouvernements.Interrogé sur les défis liés au 10e anniversaire de l’accord bilatéral sur les « Wianbu », signé en décembre 2015, Toshimitsu Motegi a réaffirmé la position du gouvernement japonais, rappelant que cet accord confirmait le règlement définitif et irréversible de la question des femmes de réconfort. Il a souligné que Séoul respectait également cette entente officielle, ajoutant vouloir veiller à communiquer et à réagir de manière appropriée.Pour rappel, Wi Sung-lac s’est déplacé au Japon pour y rencontrer de hauts responsables du gouvernement local.