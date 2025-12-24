K-food : Séoul vise 21 milliards de dollars d’exportations annuelles en 2030

Photo : YONHAP News

Le ministère de l'Agriculture a annoncé, hier, vouloir atteindre 21 milliards de dollars d’exportations alimentaires annuelles d’ici 2030. Cette année, de janvier à novembre, leur montant s'élève à 12,34 milliards, un record.Cet objectif a été présenté lors de la cérémonie de déclaration de la vision mondiale de la K-food tenue dans un centre de convention à Yangjae à Séoul, visant à développer le secteur alimentaire comme industrie stratégique à l’exportation, portée par la popularité croissante de la culture coréenne.Le gouvernement prévoit de mobiliser l’ensemble de ses ressources pour soutenir les entreprises concernées. Cinq axes ont été définis, dont la valorisation de l’authenticité des produits, l’amélioration de l’environnement d’exportation et la promotion des aliments coréens en lien avec la culture et le tourisme. Des produits stratégiques seront ciblés par marché, par exemple des sauces barbecue pour les États-Unis, des aliments santé à forte valeur ajoutée pour l’Europe et du bœuf halal pour le Moyen-Orient.Un guichet unique est prévu pour aider les exportateurs face aux barrières commerciales non tarifaires et les bons à l’exportation seront doublés à 48,5 millions de dollars l’an prochain. L'exécutif entend promouvoir la K-food via des contenus culturels, des festivals internationaux et des programmes touristiques centrés sur la gastronomie.