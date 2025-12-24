Automobile : hausse des ventes de Hyundai et Kia en Europe

Photo : YONHAP News

Les ventes combinées de Hyundai Motor et de sa filiale Kia en Europe ont progressé de 0,2 % en novembre sur un an. Une performance portée par les véhicules hybrides essence ou rechargeable ainsi que par les modèles électriques face au durcissement des normes d’émissions du Vieux Continent.D’après l’Association des constructeurs européens d’automobiles, hier, les deux marques sud-coréennes ont écoulé 79 901 unités le mois dernier, contre 79 744 l’an passé. Elles représentaient ainsi 7,4 % du marché automobile, qui a progressé de 2,4 % sur un an. Leur part a toutefois reculé de 0,2 point par rapport à l’an dernier.Dans le détail, le mois dernier, Hyundai a enregistré une hausse de ses ventes de 3,7 % tandis que Kia a vu les siennes diminuer de 3,2 %. Sur les onze premiers mois de l’année, les ventes cumulées ont reculé de 2,6 %, tandis que leur part de marché combinée a diminué de 0,4 point, à 7,9 %.