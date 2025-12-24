Parlement : la loi contre la manipulation de l’information sur le point d’être adoptée

Photo : YONHAP News

L’amendement de la loi sur les réseaux d’information et de communication, également connue sous le nom de « loi contre la falsification et la manipulation de l’information », devrait être adopté aujourd’hui par Assemblée nationale.Porté par le Minjoo, le parti au pouvoir, il a été inscrit à l’ordre du jour hier en séance plénière. Son adoption est toutefois retardée par l’obstruction parlementaire menée de nouveau par le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale force de l’opposition.Le Parlement, dominé par la formation de centre-gauche et ses alliés avec près de 190 sièges, devrait mettre fin à ce filibuster vers 12h20 par un scrutin à la majorité des trois cinquièmes, avant de passer immédiatement au vote du texte.La nouvelle législation prévoit notamment de sanctionner la diffusion intentionnelle d’informations fausses ou manipulées causant un préjudice à autrui ou au public, et d’imposer à leur auteur des dommages-intérêts punitifs pouvant atteindre jusqu’à cinq fois le préjudice subi par la victime. Elle suscite une vive opposition de la part du camp conservateur, qui estime qu’elle pourrait porter atteinte à la liberté d’expression et étouffer les critiques à l’égard du gouvernement.