Kim Jong-un inaugure 5 nouveaux hôtels près du mont Baekdu

Photo : YONHAP News

Les 20 et 21 décembre, Kim Jong-un a inauguré cinq nouveaux hôtels à Samjiyon, ville située près du mont Baekdu, le plus haut sommet de la péninsule. Selon l'agence de presse officielle du régime (KCNA), hier, il a exprimé sa volonté de transformer la zone en destination touristique majeure.Les cérémonies d’ouverture ont eu lieu le weekend dernier. Accompagné de sa fille Ju-ae, le dirigeant nord-coréen a visité les hôtels de style moderne, saluant leur praticité, leur diversité et leurs aspects artistiques. La KCNA a précisé qu’il insistait sur la qualité des services et la formation professionnelle du personnel hôtelier.Samjiyon est présenté par Pyongyang comme le lieu de naissance de l’ancien dirigeant Kim Jong-il, bien que des sources étrangères indiquent qu’il est né en Russie. Un lieu symbolique visité pour la première fois par Kim Ju-ae.La ville a déjà été visée par des projets touristiques, dont un grand domaine skiable annoncé en 2014. Dans un contexte de sanctions internationales, la Corée du Nord a récemment développé plusieurs zones pour accueillir des touristes, comme Wonsan Kalma sur la côte est. Séoul estime que cette politique pourrait s'étendre et l'accueil de visiteurs chinois être envisagé.