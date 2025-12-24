Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Intercoréen

Kim Jong-un inaugure 5 nouveaux hôtels près du mont Baekdu

Write: 2025-12-24 09:58:02Update: 2025-12-24 13:12:29

Kim Jong-un inaugure 5 nouveaux hôtels près du mont Baekdu

Photo : YONHAP News

Les 20 et 21 décembre, Kim Jong-un a inauguré cinq nouveaux hôtels à Samjiyon, ville située près du mont Baekdu, le plus haut sommet de la péninsule. Selon l'agence de presse officielle du régime (KCNA), hier, il a exprimé sa volonté de transformer la zone en destination touristique majeure.

Les cérémonies d’ouverture ont eu lieu le weekend dernier. Accompagné de sa fille Ju-ae, le dirigeant nord-coréen a visité les hôtels de style moderne, saluant leur praticité, leur diversité et leurs aspects artistiques. La KCNA a précisé qu’il insistait sur la qualité des services et la formation professionnelle du personnel hôtelier.

Samjiyon est présenté par Pyongyang comme le lieu de naissance de l’ancien dirigeant Kim Jong-il, bien que des sources étrangères indiquent qu’il est né en Russie. Un lieu symbolique visité pour la première fois par Kim Ju-ae.

La ville a déjà été visée par des projets touristiques, dont un grand domaine skiable annoncé en 2014. Dans un contexte de sanctions internationales, la Corée du Nord a récemment développé plusieurs zones pour accueillir des touristes, comme Wonsan Kalma sur la côte est. Séoul estime que cette politique pourrait s'étendre et l'accueil de visiteurs chinois être envisagé.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >