Photo : YONHAP News

Netflix a annoncé, aujourd'hui, que « Culinary Class Wars : Saison 2 » occupait la première place du classement hebdomadaire des séries non anglophones.Sorti mardi dernier, le concours culinaire a totalisé 5,5 millions de vues pour la semaine du 15 décembre, selon le site officiel de la plateforme, Tudum. La saison met en compétition des chefs renommés, dont Lee Joon et Son Jong-won, étoilés Michelin, ainsi que la religieuse Seon-jae, spécialiste de la cuisine des temples bouddhistes.Deux autres séries coréennes figurent dans le top 10 : la comédie romantique « Dynamite Kiss » est quatrième avec 3,6 millions de vues, et le thriller « Le Prix de Aveux » est septième avec 2,7 millions.Concernant les films non anglophones, « Submersion », sorti le 19 décembre, s’impose avec 27,9 millions de vues, loin devant l'oeuvre norvégienne « Troll 2 » (3,1 millions). Réalisé par Kim Byung-woo, le long-métrage de science-fiction suit une mère célibataire qui tente de protéger son fils de six ans lors d’une inondation catastrophique.