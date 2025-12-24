Confiance des consommateurs : baisse en décembre

Photo : YONHAP News

Après avoir enregistré son plus fort rebond depuis huit ans en novembre, le moral des consommateurs a renoué avec la baisse ce mois-ci. Selon les données publiées mercredi par la Banque de Corée (BOK), l’indice composite de confiance des consommateurs (CCSI) a reculé de 2,5 points pour s’établir à 109,9.La banque centrale explique ce repli par les inquiétudes des personnes interrogées concernant la dépréciation du won ainsi que ses répercussions sur la conjoncture économique à venir.Les sous-indices reflétant la perception de la situation économique actuelle et les perspectives à six mois ont respectivement chuté de 5 et 6 points par rapport à novembre.En revanche, l’indice des anticipations sur le marché des logements a progressé de 2 points sur un mois, malgré le ralentissement de la progression des prix des appartements dans la région métropolitaine de Séoul après l’annonce, le 15 octobre, de mesures gouvernementales visant à stabiliser le marché immobilier.Enfin, les anticipations d’inflation à douze mois sont restées inchangées à 2,6 %.