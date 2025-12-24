Coupang : première réunion de la task force gouvernementale

Photo : YONHAP News

La task force interministérielle chargée d’examiner la fuite massive de données personnelles chez Coupang a tenu sa réunion inaugural, mardi au complexe gouvernemental à Séoul.Composé notamment de représentants des ministères des Sciences et des TIC ainsi que de l’Emploi, de la Commission des services financiers (FSC) et de la Police nationale, ce groupe de travail a fait le point sur les réponses apportées par l'exécutif jusqu’à présent et discuté des orientations de ses futures activités.Le vice-ministre des Sciences, qui dirige cette cellule, a exprimé ses profondes préoccupations concernant les mesures prises par le géant de l’e-commerce face à cette affaire qu’il a qualifiée de « crise sociale sérieuse ayant entamé la confiance du public ». Ryu Je-myung a ajouté que le gouvernement enquêterait non seulement sur cet incident, mais aussi sur d’autres pratiques problématiques révélées dans la gestion de l’entreprise. Il a également promis de faire assumer à Coupang ses responsabilités et de la sanctionner rigoureusement en cas d’infractions aux lois, afin de dissiper les inquiétudes du public.Au-delà des investigations sur la fuite de données et d’autres éventuelles irrégularités de la plateforme de commerce en ligne, le groupe de travail entend également discuter de mesures visant à renforcer la protection des utilisateurs ainsi que de la réforme des dispositifs institutionnels concernés.Par ailleurs, le même jour, une équipe d’enquête spéciale permanente, dirigée par le procureur indépendant Ahn Gweon-seob, a mené des perquisitions dans les bureaux de la filiale logistique du groupe, Coupang Fulfillment Services (CFS), à Séoul. Cette dernière est soupçonnée d’avoir modifié son règlement intérieur en mai 2023 afin de justifier un non-paiement des indemnités de départ.