Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Economie

Exportations : Séoul vise les 70 milliards de dollars pour les biens de consommation d’ici 2030

Write: 2025-12-24 12:34:14Update: 2025-12-24 12:54:54

Exportations : Séoul vise les 70 milliards de dollars pour les biens de consommation d’ici 2030

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie a présenté aujourd’hui un « plan d’expansion des exportations des produits de consommation », élaboré en coordination avec les ministères concernés. Cette feuille de route a été dévoilée lors de la réunion des ministres chargés des affaires économiques et du renforcement de la compétitivité industrielle.
 
Dans ce cadre, le gouvernement prévoit le lancement d’un « projet phare des K-produits » sur la période 2026-2028. Ce dispositif vise à accompagner l’implantation conjointe à l’étranger des réseaux de distribution et des entreprises du secteur, afin de faire émerger des entreprises à forte valeur ajoutée, capables de rivaliser avec les grands groupes internationaux.
 
Cinq domaines d’activité jugés particulièrement prometteurs sont concernés : l’alimentation, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les biens de consommation courante et l’habillement. L’objectif est de porter, d’ici à 2030, le volume des ventes à l’international dans ces segments à 70 milliards de dollars.
 
Si les exportations sud-coréennes devraient franchir, pour la première fois, le seuil annuel de 700 milliards de dollars cette année, les autorités soulignent toutefois les limites de la structure actuelle. Les expéditions à l'étranger restent fortement concentrées sur certains marchés, notamment les États-Unis et la Chine, et dépendent largement de secteurs spécifiques tels que les semi-conducteurs et l’automobile.
 
Dans ce contexte, le développement des K-produits, en particulier la K-food et la K-beauty, est présenté comme un levier stratégique pour diversifier le commerce extérieur et en renforcer sa résilience.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >