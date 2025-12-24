Les autorités financières mettent en garde contre une dépréciation excessive du won

Photo : KBS News

Les autorités chargées du marché des changes ont déclaré, dans un communiqué publié aujourd'hui peu après l’ouverture du marché des changes à Séoul, qu’une dépréciation excessive du won n’était pas souhaitable.Signé par Kim Jae-hwan, directeur du bureau des finances internationales du ministère de l’Economie et des Finances, et Yoon Kyung-soo, directeur du bureau des affaires internationales de la Banque de Corée (BOK), ce message est interprété comme une intervention verbale visant à freiner la hausse du taux de change de la monnaie sud-coréenne.Le texte indique que plusieurs réunions ont été tenues au cours des deux dernières semaines et que chaque ministère ou organisme concerné avait annoncé des mesures destinées à contenir la volatilité du won, afin de démontrer la capacité et la ferme volonté du gouvernement à mettre en œuvre des politiques. Il est précisé que les résultats de ces efforts deviendraient visibles.A l’ouverture du marché ce matin, le taux de change du won a progressé par rapport à la séance précédente, s’établissant à 1 484,9 wons pour un dollar (+1,3). Mais peu après cette déclaration, vers 9h05, il a est passé à 1 465,5 wons.