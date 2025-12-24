Taxes sur les carburants : Séoul prolonge les mesures de baisse

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé aujourd’hui la prolongation des mesures de baisse des taxes sur les carburants, initialement prévues jusqu’à la fin du mois de décembre.Cette décision, prise dans un contexte de stabilisation des prix et de soutien au pouvoir d’achat, étend le dispositif jusqu’au 28 février 2026. Elle concerne la réduction de 7 % appliquée à l’essence, ainsi que celle de 10 % sur le gazole, le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et le butane. Les autorités ont expliqué ce choix par la volatilité persistante des prix de l’énergie et par le niveau encore élevé des dépenses liées aux carburants pour les ménages.Parallèlement, la réduction de la taxe à la consommation sur les voitures, qui devait initialement prendre fin cette année, a été prolongée. Ce régime restera applicable jusqu’à la fin du mois de juin 2026. Il a été précisé que cette échéance tenait compte des signes récents de reprise de la demande intérieure, avant la suppression définitive du dispositif.