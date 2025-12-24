Sous-marins nucléaires : Séoul et Washington s’entendent sur un accord distinct

Photo : YONHAP News

Le conseiller présidentiel à la sécurité nationale a déclaré qu’un consensus avait été trouvé avec Washington sur la nécessité de conclure un accord distinct dans le cadre de la coopération bilatérale concernant la construction de sous-marins nucléaires sud-coréens. Il a tenu ces propos ce matin, lors d’un point presse consacré au bilan de ses récents déplacements aux Etats-Unis, au Canada et au Japon.Précisant que sa visite aux Etats-Unis s’inscrivait dans la préparation de la mise en œuvre du volet sécuritaire de la fiche d’information conjointe, Wi Sung-lac a indiqué avoir insisté sur l’engagement du président Lee Jae Myung en faveur de la non-prolifération nucléaire afin de dissiper les inquiétudes américaines liées à l’élargissement des pouvoirs de Séoul en matière d’enrichissement d'uranium et de retraitement du combustible usé. Il aurait également souligné que les capacités sud-coréennes relevaient de domaines de coopération stratégique en matière de sécurité énergétique pour les deux pays.Le haut fonctionnaire, qui a rencontré notamment le secrétaire d’Etat Marco Rubio et le secrétaire à l’Energie Chris Wright, a en outre fait savoir que les deux parties entameraient des discussions opérationnelles au début de l’année prochaine, en Corée du Sud. Selon lui, des rencontres de haut niveau devraient également permettre de faire le point sur les dossiers.