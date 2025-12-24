Noël : les responsables religieux adressent leur message

Photo : YONHAP News

A la veille de Noël, les responsables religieux ont diffusé leurs messages, appelant à la solidarité, à la compassion et à la paix dans un contexte social marqué par les divisions.Le secrétaire général du Conseil national des Églises de Corée (NCCK) a affirmé que l’Église devait se tenir aux côtés des voisins qui souffrent. Park Seung-ryeol a également indiqué vouloir « prêter l’oreille à la voix ténue enfouie dans le silence », tout en réaffirmant son engagement en faveur de la réconciliation et de la paix.De son côté, l’archevêque de Séoul a une nouvelle fois exprimé le souhait que « la grâce de Noël descende en premier dans les lieux les plus reculés et les plus sombres ». Mgr Peter Chung Soon-tack a souligné que la proximité avec les personnes confrontées à la souffrance et à la solitude constituait, selon lui, « le chemin pour rencontrer l’Enfant Jésus ».De son côté, le 18 décembre, l’ordre bouddhiste Jogye a organisé une cérémonie d’illumination du sapin de Noël au temple Jogyesa à Séoul, en présence de représentants du bouddhisme Won, du catholicisme et du protestantisme. A cette occasion, le vénérable Jinwoo a plaidé pour une solidarité interreligieuse et une attention partagée envers les personnes vulnérables, rappelant le rôle du dialogue entre religions dans la promotion de la paix.