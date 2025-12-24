Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Culture

Noël : les responsables religieux adressent leur message

Write: 2025-12-24 14:31:34Update: 2025-12-24 14:49:53

Noël : les responsables religieux adressent leur message

Photo : YONHAP News

A la veille de Noël, les responsables religieux ont diffusé leurs messages, appelant à la solidarité, à la compassion et à la paix dans un contexte social marqué par les divisions.

Le secrétaire général du Conseil national des Églises de Corée (NCCK) a affirmé que l’Église devait se tenir aux côtés des voisins qui souffrent. Park Seung-ryeol a également indiqué vouloir « prêter l’oreille à la voix ténue enfouie dans le silence », tout en réaffirmant son engagement en faveur de la réconciliation et de la paix.

De son côté, l’archevêque de Séoul a une nouvelle fois exprimé le souhait que « la grâce de Noël descende en premier dans les lieux les plus reculés et les plus sombres ». Mgr Peter Chung Soon-tack a souligné que la proximité avec les personnes confrontées à la souffrance et à la solitude constituait, selon lui, « le chemin pour rencontrer l’Enfant Jésus ».

De son côté, le 18 décembre, l’ordre bouddhiste Jogye a organisé une cérémonie d’illumination du sapin de Noël au temple Jogyesa à Séoul, en présence de représentants du bouddhisme Won, du catholicisme et du protestantisme. A cette occasion, le vénérable Jinwoo a plaidé pour une solidarité interreligieuse et une attention partagée envers les personnes vulnérables, rappelant le rôle du dialogue entre religions dans la promotion de la paix.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >