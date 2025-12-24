Bourse : les indices en baisse avant Noël

Photo : YONHAP News

Veille de Noël dans le rouge pour les indices de la Bourse de Séoul. Le KOSPI, celui de référence, diminue de 0,21 % à 4 108,62 points. Le KOSDAQ, celui des valeurs technologiques, recule de 0,47 % à 915,20 points.Sur le marché des changes, à l’ouverture ce mercredi matin, le dollar américain s’achetait à 1 484,90 wons, en progression de 1,03 won par rapport à la veille. Les autorités chargées du marché ont alors publié un communiqué indiquant qu'une dépréciation excessive de la monnaie nationale n’était pas souhaitable. Rapidement, le taux de change est tombé à 1 465,50 wons pour un dollar. Finalement, à la clôture des transactions, à 15h30, le billet vert s'échange contre 1 449,80 wons (-33,80 wons).A noter que les places sud-coréennes ne rouvriront que vendredi 26 décembre à 9h en raison de Noël.