Intercoréen

Kim Jong-un inspecte un sous-marin nucléaire de 8 700 tonnes

Write: 2025-12-25 10:31:37Update: 2025-12-25 13:34:06

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a inspecté le chantier d’un sous-marin stratégique à missiles guidés à propulsion nucléaire de 8 700 tonnes. C’est ce qu’a rapporté ce matin l'agence de presse officielle du régime (KCNA). Cette inspection a été rendue publique au lendemain de l'information selon laquelle Séoul et Washington s'étaient entendus pour un accord distinct concernant les submersibles nucléaires sud-coréens.

Le dirigeant nord-coréen a estimé que ce projet ne ferait qu’aggraver l’instabilité dans la péninsule. Selon lui, il représente un acte offensif portant gravement atteinte à la sécurité et à la souveraineté maritime de son pays ainsi qu'une menace nécessitant une réponse impérative.

Kim Jong-un a souligné que « les ennemis devaient comprendre que toute option militaire entraînerait des représailles impitoyables ». Il a ensuite réaffirmé son rejet de la dénucléarisation, assurant que la détermination de son parti et du gouvernement à garantir une paix durable et une sécurité absolue par une force nucléaire dissuasive resterait inchangée.

Selon la KCNA, Pyongyang est déterminé à nucléariser sa marine, une orientation interprétée comme la volonté de renforcer les capacités de frappe nucléaire en mer.
