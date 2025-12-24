KakaoTalk : 189,5 millions de cadeaux échangés en 2025

Photo : YONHAP News

Environ 189,5 millions de cadeaux ont été échangés cette année via le service KakaoTalk Gift, soit une moyenne d’environ 540 000 cadeaux par jour. C'est ce que révèle une analyse publiée, ce matin, par Kakao.Sur la base des données d’utilisation recueillies entre le 1er janvier et le 17 décembre, la carte-cadeau Starbucks reste le bon d’échange le plus populaire, comme l’an dernier. Celle de Baedal Minjok, le service de livraison de repas, arrive en deuxième position. C’est la première fois qu’elle atteint ce rang, illustrant l’élargissement des usages des cartes-cadeaux, désormais utilisées aussi bien pour le shopping que pour la livraison.La tendance à l’achat pour soi se confirme également. Dans le top 10 des auto-achats, Dyson et Casetify, deux marques de produits et d’accessoires haut de gamme, se classent respectivement aux troisième et neuvième places. Dior Beauty arrive en tête, suivi notamment de Prada Beauty en sixième position. Cette évolution reflète la consommation dite de « small luxury », où même des produits coûteux peuvent être choisis comme forme de récompense personnelle, lorsqu’ils sont jugés raisonnables.Sur l’ensemble de l’année, le Pepero Day reste la journée enregistrant le plus grand nombre d’échanges de cadeaux. Viennent ensuite la Saint-Valentin, la fête des enseignants, le White Day et la veille du suneung.