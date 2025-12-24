Lee Jae Myung adresse ses vœux de Noël

Photo : YONHAP News

A l’occasion de Noël, le président de la République a déclaré vouloir redoubler d’efforts afin que la nouvelle année à venir apporte chaleur et espoir dans le quotidien de tous les citoyens.Dans un message publié ce matin sur les réseaux sociaux, Lee Jae Myung a dit penser à Jésus-Christ, né dans les lieux les plus humbles et les plus sombres, et qui a partagé toute sa vie la souffrance et la douleur des plus éprouvés. Il a estimé que sa vie incarnait le véritable sens de Noël à garder en mémoire.Le chef de l’Etat a également souhaité que chacun puisse profiter de cette journée pour partager des moments de joie, en souriant et en échangeant des regards avec ses proches. Il a enfin déclaré prier pour que ce Noël soit une source de réconfort, un temps de repos ou encore le courage de faire face au lendemain.