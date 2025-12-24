BOK : la baisse du taux directeur en 2026 dépendra du taux de change et de l’inflation

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a présenté, ce jeudi, les grandes orientations de sa politique monétaire et de crédit pour 2026. Elle a précisé que le calendrier et l’ampleur d’un assouplissement seraient déterminés sur la base d’une évaluation globale du taux de change, de l’inflation, ainsi que de la croissance économique et de la stabilité financière.L’institution anticipe un redressement de la croissance vers son potentiel, tout en soulignant l’influence de l’environnement commercial mondial, de la conjoncture des semi-conducteurs et du rythme de la reprise de la demande intérieure. L’inflation devrait, quant à elle, évoluer autour de l’objectif. Elle a toutefois averti que la hausse du taux de change et le redressement de la consommation pourraient exercer des pressions haussières plus fortes que prévu.Face à la montée persistante du taux de change, la banque centrale a assuré qu’elle renforcerait la surveillance du marché et mettrait en œuvre des mesures de stabilisation. Elle a également annoncé la poursuite de l’ouverture du marché des changes sur 24 heures et l’assouplissement de la réglementation relative à l’utilisation offshore du won entre non-résidents.