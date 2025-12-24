Sous-marins nucléaires : Hanwha lance les préparatifs pour leur construction à Philadelphie

Photo : YONHAP News

Hanwha a annoncé avoir déjà entamé les travaux préparatoires en vue de la construction de sous-marins à propulsion nucléaire destinés à la marine américaine sur son chantier naval de Philadelphie (Philly), aux États-Unis. Cette annonce intervient alors que Donald Trump a dévoilé son projet de création d’une « flotte dorée » (Golden Fleet) pour l'US Navy, citant ce chantier naval comme partenaire de coopération.Lors d’une rencontre avec des journalistes coréens organisée le 22 décembre sur le site, le président de la division des activités navales de Hanwha Defense USA, a déclaré que « le renforcement des effectifs, l’amélioration de l’efficacité de la production, les investissements dans les infrastructures ainsi que le transfert des meilleures pratiques et des technologies des chantiers navals sud-coréens sont en cours ».Tom Anderson a également indiqué que l’équipe américaine était en cours d’élargissement, notamment par le recrutement d’experts disposant d’une expérience dans la conception, la construction et l’exploitation des sous-marins de classe Virginia, en particulier dans la fabrication de modules ou de blocs constitutifs des programmes de submersibles.Concernant le calendrier possible de production des navires, il a souligné qu’il « dépendra largement de la manière dont les gouvernements des deux pays, la Corée et les États-Unis, décideront de coopérer à l’avenir ».