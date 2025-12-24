Coupang : un ex-conseiller de Donald Trump dénonce l’Assemblée nationale

Photo : YONHAP News

Un ancien conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis a critiqué les initiatives de régulation de l’Assemblée nationale sud-coréenne à l’encontre de Coupang, à la suite de la fuite massive de données personnelles.Dans un message publié le 23 décembre sur X, Robert O’Brien a déclaré que le ciblage agressif du Parlement à l’égard de l'entreprise de commerce en ligne, préparerait le terrain à de nouvelles mesures discriminatoires de la Commission sud-coréenne du commerce équitable (FTC), ainsi qu’à un élargissement des barrières réglementaires visant les entreprises américaines.Selon lui, Donald Trump s'est efforcé de rééquilibrer les relations commerciales entre les deux pays et il serait regrettable que Séoul compromette ces efforts en prenant pour cible les sociétés technologiques américaines. Il a ainsi cherché à souligner l'image selon laquelle les entreprises américaines subissent des traitements injustes en Corée du Sud, sans toutefois évoquer la responsabilité de Coupang dans la fuite des informations personnelles.Coupang Inc., la maison mère du groupe, a fait un don d’un million de dollars à la cérémonie d’investiture du second mandat de Donald Trump en janvier dernier. Au cours des cinq dernières années, elle a également dépensé un total de 10,39 millions de dollars pour les activités de lobbying aux Etats-Unis.