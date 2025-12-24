MMCA : barre des 3,3 millions de visiteurs dépassée

Photo : YONHAP News

Le Musée national d'art moderne et contemporain de Corée (MMCA) a enregistré 3,37 millions de visiteurs entre janvier et le 20 décembre. Soit une hausse de 15 % par rapport à l'an dernier et un record. Les antennes de Séoul et de Cheongju ont, toutes les deux, atteint leur plus haut niveau de fréquentation depuis leur inauguration.Par tranche d’âge, les visiteurs âgés de 20 à 39 ans représentent 63,2 % du total. Parmi eux, 73 % sont des femmes. Le nombre de visiteurs étrangers s’élève à 213 249, soit 6,3 % de l’ensemble du public. Ils viennent le plus souvent des Etats-Unis et d’Europe, suivie par la Chine, le Japon et l'Asie du Sud-Est.L’exposition la plus populaire de l’année a été celle du sculpteur australien Ron Mueck, organisée à Séoul. Elle a attiré 533 035 visiteurs au total, soit 5 671 entrées par jour en moyenne.Le MMCA a également connu 400 000 nouveaux membres en 2025, soit une augmentation de 16,1 % sur un an. Le nombre de ses abonnés sur les réseaux sociaux a dépassé 1,52 million.Sa directrice, Kim Sung-hee, a déclaré que l’institution poursuivrait ses efforts pour proposer des expositions différenciées l'an prochain, et renforcer la coopération avec les régions afin de permettre à un public plus large de profiter de la culture au quotidien.