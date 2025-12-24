Météo : alerte à la vague de froid

Photo : YONHAP News

Au lendemain de Noël, c'est une vague de froid qui s'abat sur la Corée du Sud. L'ensemble du pays est sous alerte, avec des températures ayant atteint les -20°C dans la nuit. Ce vendredi matin, il fait -12°C à Séoul, -9°C à Daejeon, -8°C à Gangneung et Jeonju, -7°C à Daegu ainsi que -6°C à Busan et Gwangju. Cet après-midi, les valeurs resteront négatives sur la moitié nord du pays avec -4°C dans la capitale, -1°C à Daejeon et 1°C à Gangneung. Sur la moitié sud, il est prévu 0°C à Daegu et Jeonju, 1°C à Gwangju ainsi que 2°C à Busan.Du côté du ciel, il sera majoritairement dégagé toute la journée. De la neige est attendue sur les régions montagneuses de Jeju et quelques flocons tomberont sur la côte ouest.La vague de froid devrait s'atténuer au cours du week-end avec des températures qui augmenteront progressivement jusqu'au début de la semaine prochaine. Le ciel se couvrira également avec de la neige annoncée dans la région métropolitaine dimanche.