Kim Jong-un se rend dans une usine d’armement

Photo : YONHAP News

A l'occasion de la visite d'une usine d'armement, Kim Jong-un a ordonné l’augmentation des capacités de production de missiles et d’obus, en fonction des besoins prospectifs d’exploitation des forces nationales de missiles et d’artillerie. C'est ce qu'a relayé, ce matin, la KCNA, l’agence de presse officielle du régime.Le dirigeant nord-coréen a également annoncé qu’une décision officielle serait prise lors du 9e congrès du Parti des Travailleurs, prévu début 2026, pour la création de nouvelles fabriques de ce type.Par ailleurs, le même jour, le média d’Etat a rapporté le décès de Kim Chang-son, premier secrétaire du protocole, qui accompagnait Kim Jong-un de près lors des principaux événements diplomatiques. Il avait étroitement assisté Kim Jong-il et son fils, tout en supervisant la préparation et le protocole des sommets avec la Corée du Sud, les Etats-Unis et la Chine. Pour son décès, l’actuel dirigeant a exprimé sa profonde tristesse et a envoyé une couronne mortuaire.