Grippe aviaire : 22ème cas détecté

Photo : KBS News

Le Centre de gestion des catastrophes a annoncé, hier, qu'un nouveau cas d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) avait été détecté dans une ferme de poules pondeuses située à Pyeongtaek, dans le Gyeonggi, portant le total à 22 cette saison. Ce virus est 10 fois plus infectieux que celui des années précédentes.Les autorités ont mis en place une équipe spéciale pour répondre à l’épidémie et ont décidé d'envoyer des responsables du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales dans les régions à haut risque. Des inspections spéciales seront également menées pendant sept jours dans les fermes de poules pondeuses situées dans les zones de quarantaine.D’autre part, le centre a fait savoir que parmi les fermes touchées par l'IAHP cet hiver, 16 n'avaient pas respecté les règles de base pour la prévention contre les maladies. Ainsi, des amendes seront infligées et les compensations financières pour l'abattage des animaux seront réduites conformément à la loi.