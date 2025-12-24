Réveillon du Nouvel an : cérémonie de frappe de cloche au cœur de Séoul

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a annoncé qu'elle organiserait le 31 décembre, à 23h, une cérémonie de frappe de cloche pour accueillir le Nouvel an aux alentours du pavillon de Bosingak, dans le quartier de Jongno.Le compte à rebours sera affiché sur le toit de l'édifice et scandé par le public. Des vidéos de décompte seront également diffusées sur des écrans LED et des panneaux d'affichage. A minuit, un média façade visualisant la majesté du son de la cloche sera projetée sur le bâtiment.Les 33 coups, annonçant la nouvelle année, seront frappés par des citoyens ayant réalisé des actions philanthropiques, ainsi que par des personnalités représentant divers secteurs de la société. Des performances de rock, de pansori, le chant narratif traditionnel coréen et une chorale seront proposées.Pour assurer la sécurité, la municipalité mettra en place des postes médicaux et des refuges contre le froid. Environ 820 agents de sécurité seront déployés autour du pavillon et quelque 1 700 membres des forces de l'ordre et d'autres organismes concernés seront mobilisés. La circulation sera contrôlée dans les environs du soir du 31 décembre 2025 au matin du 1er janvier 2026.