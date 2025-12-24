« No Other Choice » : sortie en salle dans cinq villes aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

« No Other Choice » est sorti, hier, dans cinq villes américaines, à savoir Austin, Chicago, Los Angeles, New York et San Francisco. La société de distribution Neon a annoncé le même jour que le film de Park Chan-wook serait projeté dans tous les Etats-Unis à partir de janvier 2026.Le média hollywoodien Deadline a rappelé que le long-métrage avait été présenté au festival international du film de Venise, reçu le prix du public au festival international du film de Toronto et le prix du meilleur réalisateur au festival du film de Sitges. Il a ensuite souligné sa nomination pour le prix du meilleur film musical ou comédie, du meilleur film en langue étrangère et du meilleur acteur aux Golden Globes.Par ailleurs, après les récentes avant-premières, les critiques de la part d’un site de notation cinématographique majeur et des principaux médias américains ont été positives.Pour rappel, « No Other Choice » figure parmi les 15 présélectionnés pour l'Oscar du meilleur film international 2026.