Pyongyang achève la destruction du centre des retrouvailles des familles séparées

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord aurait terminé les travaux de démolition du centre de réunion situé dans les monts Geumgang, qui avait autrefois servi de lieu de retrouvailles pour les familles séparées par la guerre de part et d’autre du 38e parallèle. C’est ce que montrent les images satellites du site, prises par Planet Labs et publiées mercredi par le média américain NK News. Seules les cages d’ascenseur sont encore visibles, les deux tours de l'édifice ayant été détruites.Le centre en question, un des symboles de la réconciliation intercoréenne, a ouvert ses portes en 2008, après trois ans de travaux, conformément à l'accord conclu en 2003 entre les Croix-Rouges des deux Corées. Il avait été utilisé à cinq reprises pour les réunions familiales.Cependant, Kim Jong-un a ordonné, en 2019, le retrait de toutes les installations construites par le Sud dans la zone touristique de la montagne, à la suite de la dégradation des relations intercoréennes. La destruction du bâtiment a été détectée fin 2024. Les principales infrastructures sud-coréennes ont ainsi toutes disparu.