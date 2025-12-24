Minjoo : Jung Chung-rae organise sa première conférence de presse officielle

Photo : YONHAP News

Jung Chung-rae a tenu, ce matin, sa première conférence de presse officielle à l’Assemblée nationale depuis son arrivée à la tête du Minjoo en août dernier.Le patron de la formation présidentielle a précisé qu'il accélérerait le lancement de la deuxième enquête spéciale générale ainsi que de l'enquête spéciale sur l’Eglise de l’Unification. Selon lui, une attention particulière sera accordée aux affaires impliquant l’ex-Première dame, Kim Keon-hee, l’insurrection et la mort du caporal Chae Su-geun.Le chef du parti de centre-gauche a également évoqué les soupçons de collusion entre la secte Moon et le Parti du pouvoir du peuple (PPP). Il a souligné que s'ils étaient confirmés, l’ancienne formation présidentielle devrait être dissoute en tant que parti anticonstitutionnel.Par ailleurs, concernant l'introduction du système d’« une voix par personne », visant à égaliser le poids des voix des membres de base et des délégués du parti, qui avait été rejeté lors du vote interne, Jung Chung-rae a déclaré qu'il le réintroduirait immédiatement après les élections partielles des conseillers suprêmes prévues le 11 janvier.