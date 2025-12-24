APD : le gouvernement veut renforcer le contrôle des projets

Photo : YONHAP News

Le gouvernement veut améliorer la transparence dans la décision des projets d’aide publique au développement (APD). Une directive révisée en ce sens a été entérinée aujourd’hui lors de la 55e réunion de la commission nationale dédiée.Avant sa modification, celle-ci s’était limitée à gérer le changement des projets. Désormais, elle doit contrôler l’exécution de nouveaux programmes non autorisés. De même, les organismes qui les mènent seront obligés de partager avec le Bureau de coordination politique, placé sous l’autorité du Premier ministre, les informations sur leur annulation ou sur leur réalisation concrète.L’exécutif aurait pris cette mesure en écho à l’avis donné le 19 décembre par Lee Jae Myung. Lorsque les ministères concernés lui ont présenté leurs chantiers prioritaires pour 2026, le président de la République avait indiqué la nécessité de revoir tous leurs projets liés à l’APD avec transparence et en suivant l’évolution dans le temps.