Eglise de l’Unification : la police analyse les objets numériques de l’ancien ministre des Océans

Write: 2025-12-26 13:23:19Update: 2025-12-26 14:15:36

Photo : YONHAP News

Une analyse forensique des objets saisis au député Chun Jae-soo, cerné par l’affaire de corruption impliquant l’Eglise de l’Unification, a été menée ce matin.

Son avocat était présent à l'Agence nationale de la police dans le quartier de Seodaemun à Séoul pour assister à l’expertise numérique des ordinateurs utilisés par les employés de son bureau de circonscription à Busan. A la question des journalistes sur les éventuels contacts avec des responsables de la secte Moon, il a répondu que ce n’était pas le cas et que son client coopérait au maximum avec l’enquête policière.

Pour rappel, le 15 décembre, la police a perquisitionné le bureau de l'ancien ministre des Océans et de la Pêche à l’Assemblée nationale, celui de Busan, ainsi que son domicile. Quatre jours plus tard, il a été convoqué et interrogé pendant près de 14 heures affirmant une nouvelle fois n’avoir reçu aucun argent de la part du groupe religieux.
