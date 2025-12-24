Nouvel an : Lee Jae Myung envoie des cartes de vœux

Photo : YONHAP News

A l'approche de la nouvelle année, le chef de l'Etat a envoyé des cartes de vœux aux personnes ayant contribué au développement du pays et à la stabilité de la vie de la population.Selon le bureau présidentiel aujourd’hui, ces lettres reflètent la volonté de Lee Jae Myung de revenir sur le chemin parcouru par la Corée du Sud et d'affronter les défis et les changements à venir aux côtés du peuple, à l'occasion de la deuxième année de son mandat. Dans son message, il indique que malgré de nombreuses adversités, les citoyens ont construits le pays d'aujourd'hui en se faisant confiance et en se soutenant mutuellement, et qu’ensemble, ils pouvaient surmonter toutes les difficultés.Les cartes ont été adressées à quelque 45 000 destinataires de différents milieux : des personnalités de divers secteurs, des dirigeants étrangers, ainsi que des ressortissants sud-coréens à l’étranger. Parmi eux, une personne âgée de plus de 100 ans ayant œuvré pour le développement de la société et des futurs parents qui attendent leur bébé en 2026.Par ailleurs, alors que le transfert du bureau présidentiel vers la Maison Bleue est dans sa phase finale, c'est le dernier jour où Lee Jae Myung travaille au bureau de Yongsan. A partir de lundi 29 décembre, il exercera ses fonctions depuis la Cheongwadae.