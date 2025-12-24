Coupang : les principales religions appellent à enquêter sur les allégations d’accidents de travail

Photo : YONHAP News

Les quatre grandes religions du pays ont appelé le ministère de l’Emploi et du Travail, ainsi que le Parquet, à mener des enquêtes rigoureuses sur des soupçons de réduction et de dissimulation d’accidents de travail, portés contre Coupang.Les représentants du bouddhisme, du catholicisme, du protestantisme et du bouddhisme Won ont lancé cet appel dans une conférence de presse tenue aujourd’hui à Séoul. Ils ont alors promis de ne pas rester indifférents à « l’ensevelissement de la valeur de la vie humaine par la logique du profit d’entreprise», ajoutant que « si les deux institutions ferment les yeux sur la tentative du mastodonte du commerce en ligne de dissimuler ses crimes, l’Etat devient son complice ».Selon eux, il est nécessaire pour le Parlement de légiférer sur la régulation des plateformes en position dominante comme Coupang, qui blasphémait ses employés décédés au travail et tentait aussi d’effacer les traces de leur mort.Les délégués des principaux cultes ont en même temps enjoint le fondateur et patron du géant du e-commerce, Kim Beom-sok, à présenter ses excuses au peuple sud-coréen et à annoncer des mesures responsables visant à empêcher que de tels accidents se reproduisent, au lieu de « se cacher derrière sa nationalité américaine ».