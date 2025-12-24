Coupang : un quart des patients des centres logistiques était dans un état grave ou critique

Photo : YONHAP News

Un patient sur quatre transporté par les services de secours depuis des centres logistiques de Coupang se trouvait dans un état grave ou critique. C'est ce que révèle un rapport publié récemment par l'association Korea Worker Institute-Union Center.En 2024, les secouristes sont intervenus à 258 reprises dans 84 centres logistiques de la plateforme de vente en ligne pour transporter des employés à l’hôpital. Les cas critiques, tels que l’arrêt cardiaque ou les troubles de la conscience, représentaient 14,3 % du total, soit 37 personnes. Quant aux cas graves, comme les douleurs thoraciques ou les fractures, ils comptaient pour 10,1 %, soit 26 individus.Par mois, le nombre d’interventions a été le plus élevé en août, avec 15,9 %. Pour l'association, cela prouve que la vague de chaleur constitue la principale menace pour la santé des travailleurs.En ce qui concerne les horaires, la demande de secours se concentrait entre midi et 18h avec 29,1 %, suivie par la tranche 18h-minuit qui pesait 27,9 %. Le fait que ces deux chiffres sont similaires malgré un effectif plus réduit lors des horaires nocturnes met en évidence les risques liés au travail de nuit.