Eglise de l'Unification : la classe politique divisée sur la recommandation du procureur indépendant

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, les partis rivaux s’étaient mis d’accord, après des tractations, pour nommer un procureur indépendant devant faire la lumière sur les allégations, selon lesquelles l’Eglise de l’Unification a corrompu des politiques des deux camps. Mais, ils engagent cette fois un bras de fer autour du droit de recommandation des candidats au poste.Le Minjoo, le parti présidentiel, veut qu’une institution tierce, dont la Cour constitutionnelle, les présente, ou encore que la majorité et l’opposition en recommandent un, respectivement. De son côté, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale force de l’opposition, propose que le Parti de la Reconstruction de la Corée, la troisième formation de l’Assemblée, de centre-gauche, et le Parti de la Réforme, la deuxième composante de l’opposition conservatrice, recommandent deux candidats de consensus. Ces deux mouvements ne sont pas considérés comme étant éclaboussés par le scandale.Dans ce contexte, les chefs du PPP et du Parti de la Réforme sont allés jusqu’à étudier la possibilité de lancer ensemble une grève de la faim afin d’obtenir la concession du Minjoo.